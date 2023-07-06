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ХАМАС берет на себя ответственность за теракт в Самарии
06.07.2023 19:22 Ирина Демьянова

ХАМАС берет на себя ответственность за теракт в Самарии

Военное крыло террористической группировки ХАМАС берет на себя ответственность за смертоносный обстрел вблизи поселения Кедумим в Самарии.

В заявлении бригады Изз ад-Дин аль-Касам говорится, что нападение совершил Ахмед Яссин Гайдан из деревни Кибия.

ХАМАС заявляет, что это нападение стало ответом на израильскую операцию в Дженине в начале этой недели, в ходе которой были убиты по меньшей мере 12 палестинских боевиков, а также на недавние нападения поселенцев на палестинцев в Иудее и Самарии.

Террористическая группировка также предупреждает министра финансов Бецалеля Смотрича, проживающего в Кдумиме, что "бригады аль-Касам чуть не постучали в вашу дверь".
 

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