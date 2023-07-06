



ХАМАС берет на себя ответственность за теракт в Самарии

Военное крыло террористической группировки ХАМАС берет на себя ответственность за смертоносный обстрел вблизи поселения Кедумим в Самарии.



В заявлении бригады Изз ад-Дин аль-Касам говорится, что нападение совершил Ахмед Яссин Гайдан из деревни Кибия.



ХАМАС заявляет, что это нападение стало ответом на израильскую операцию в Дженине в начале этой недели, в ходе которой были убиты по меньшей мере 12 палестинских боевиков, а также на недавние нападения поселенцев на палестинцев в Иудее и Самарии.



Террористическая группировка также предупреждает министра финансов Бецалеля Смотрича, проживающего в Кдумиме, что "бригады аль-Касам чуть не постучали в вашу дверь".

