



ХАМАС берет на себя ответственность за серию терактов в Израиле

Представитель военного крыла ХАМАСа говорит, что террористическая группировка несет прямую ответственность за недавнюю серию террористических атак в Израиле, а также в Иудее и Самарии.



В заявлении Абу Обайды говорится, что террористическая стрельба возле поселения Эли 20 июня, в результате которой погибли четыре израильтянина, была совершена бригадами Изз ад-Дин аль-Касам в ответ на смертоносный израильский военный рейд в город Дженин за два дня до этого.



Первоначально ХАМАС только подтвердил, что двое боевиков были связаны с террористической группировкой, не взяв на себя ответственность.



Абу Обайда говорит, что террористическая атака с тараном автомобиля в Тель-Авиве во вторник, в результате которой семь израильтян были ранены, также была совершена группировкой.



Ранее сегодня “Бригады аль-Касам” также взяли на себя ответственность за обстрел возле поселения Кедумим, в результате которого погиб солдат ЦАХАЛа.



“Когда “Бригады аль-Касам” сказали, что Дженин не один, они прекрасно понимали, что говорят”, — говорит Абу Обайда. По его словам, атаки “подтверждают готовность Аль-Касама… ответить на агрессию в отношении любой части нашей земли и святых мест”.



