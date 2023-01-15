



ХАМАС: Бен-Гвир не реализует решения в отношении заключенных

ХАМАС не позволит новому министру внутренней безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру реализовать решения в отношении заключенных в тюрьму террористов.



Такое заявление сделал высокопоставленный представитель террористической организации Абдель Рахман Шадид.



"Сионистское правительство понесет ответственность за угрозы Бен-Гвира в отношении палестинских заключенных. Бен-Гвир определенно не сможет реализовать свои решения, поскольку палестинцы дадут воинственный ответ на продолжающиеся преступления против палестинского народа и святых мест", - пригрозил он.



Шадид призвал официальные власти Палестинской автономии немедленно обратиться к международным организациям с требованием "осудить Израиль за его преступление против палестинского народа и заключенных". Он также пригрозил Еврейскому Государству ответом на "продолжающиеся преступления" против заключенных.



"Проблема заключенных носит всеобъемлющий характер и представляет собой красную черту, которую нельзя переступать", - добавил он.



Напомним, ранее Бен-Гвир отменил положение, согласно которому любой депутат Кнессета мог навестить заключенного за преступления против безопасности в тюрьме. Также он хочет восстановить контроль над тюрьмами.



