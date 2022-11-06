



ХАМАС арестовал двоих за обстрел Израиля - источник

Террористическая группировка ХАМАС, правящая Газой, арестовала двух человек за обстрел ракетами Израиля на прошлой неделе.



Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в Газе.



В четверг из Газы по Израилю была выпущена ракета, что побудило службы внутренней безопасности ХАМАСа задержать двух человек, "имеющих непосредственное отношение к запуску". Об этом заявил источник в силовых структурах, пожелавший остаться неназванным.



"Палестинские группировки не имеют ничего общего с этими ракетами, которые нацелены на то, чтобы дать оккупантам повод для продолжения агрессии", - сказал собеседник издания.



Источник в силовых структурах не уточняет принадлежность арестованных, добавляя, что выпущенные ракеты не были заряжены взрывчаткой.



Напомним, что в ответ на обстрелы Израиль атаковал цели в Газе в пятницу, 4 ноября.

