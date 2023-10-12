



ХАМАС активно использовал криптовалюты для сбора средств на терроризм

Действия израильской полиции в сотрудничестве с местными активистами технологической и криптоиндустрии привела к замораживанию криптовалютных счетов, PayPal и банковских транзакций, предназначенных для сбора средств ХАМАС среди населения. Для быстрого сбора средств ХАМАС распространял номера различных счетов и кошельков в Telegram-каналах в рамках кампании по быстрому краудфандингу.



Полиция Израиля совместно с киберподразделением "Лахав 433", Национальным бюро по борьбе с финансированием террора Израиля (НБФТ) при Министерстве обороны, ШАБАК и другими спецслужбами начала совместную операцию.



С началом войны ХАМАС развернул в социальных сетях кампанию по сбору средств, призывая население пополнять свои счета криптовалютами. Киберподразделение и NBCTF при содействии криптовалютной биржи Binance оперативно обнаружили и заморозили эти счета, а затем перевели средства в государственное казначейство.



На протяжении многих лет Израиль последовательно принимает меры против деятельности ХАМАС по сбору средств в социальных сетях, особенно в сфере криптовалют. Эти цифровые активы обеспечивают определенную степень анонимности пользователей и позволяют осуществлять трансграничные переводы, которые не регулируются жестко международными законами.