



Халеви распорядился усилить силы безопасности в районе теракта

Военный командующий генерал-лейтенант Герци Халеви осматрел место теракта возле поселения Эли в Самарии.



По данным ЦАХАЛа, Халеви провел оценку с главой Центрального командования ЦАХАЛ генерал-майором Иегудой Фоксом, начальником армейской дивизии в Иудее и Самарии бригадным генералом Ави Блотом, и представители ШАБАКа и полиции.



Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что Халеви дал приказ усилить этот район силами, провести операции по аресту в этом районе и продвигать снос домов палестинских террористов, обвиняемых в совершении смертоносных нападений.

