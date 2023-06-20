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Герци халеви
20.06.2023 21:32 Наталья Богинская

Халеви распорядился усилить силы безопасности в районе теракта

Военный командующий генерал-лейтенант Герци Халеви осматрел место теракта возле поселения Эли в Самарии.

По данным ЦАХАЛа, Халеви провел оценку с главой Центрального командования ЦАХАЛ генерал-майором Иегудой Фоксом, начальником армейской дивизии в Иудее и Самарии бригадным генералом Ави Блотом, и представители ШАБАКа и полиции.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что Халеви дал приказ усилить этот район силами, провести операции по аресту в этом районе и продвигать снос домов палестинских террористов, обвиняемых в совершении смертоносных нападений.
 

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