



Халеви провел оценку ситуации в сфере безопасности

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел оперативную оценку ситуации в сфере безопасности в штабе Кирия в Тель-Авиве.



На совещании присутствовали представители ШАБАКа и командование Армии обороны Израиля.



Стороны подвели итоги продолжающейся в Газе операции "Щит и стрела", а также утвердили упреждающие и наступательные планы на будущее.



"Мы добились больших результатов в кампании, начиная с первого удара. Достижения накапливаются. Продолжающиеся обстрелы позволяют нам углублять достижения", - сказал Халеви.



По его словам, достижения стали возможными благодаря стойкости жителей юга и Израиля в целом.

