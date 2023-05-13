Халеви провел оценку ситуации в сфере безопасности
Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел оперативную оценку ситуации в сфере безопасности в штабе Кирия в Тель-Авиве.
На совещании присутствовали представители ШАБАКа и командование Армии обороны Израиля.
Стороны подвели итоги продолжающейся в Газе операции "Щит и стрела", а также утвердили упреждающие и наступательные планы на будущее.
"Мы добились больших результатов в кампании, начиная с первого удара. Достижения накапливаются. Продолжающиеся обстрелы позволяют нам углублять достижения", - сказал Халеви.
По его словам, достижения стали возможными благодаря стойкости жителей юга и Израиля в целом.
ראש המטה הכללי, רב-אלוף הרצי הלוי, קיים לפני זמן קצר הערכת מצב מבצעית בקריה, בהשתתפות חברי פורום מטכ״ל ונציגי שירות הביטחון הכללי>> pic.twitter.com/yzBPrOv0rL— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023