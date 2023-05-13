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Халеви провел оценку ситуации в сфере безопасности
13.05.2023 18:04 Алина Груднева

Халеви провел оценку ситуации в сфере безопасности

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел оперативную оценку ситуации в сфере безопасности в штабе Кирия в Тель-Авиве.

На совещании присутствовали представители ШАБАКа и командование Армии обороны Израиля.

Стороны подвели итоги продолжающейся в Газе операции "Щит и стрела", а также утвердили упреждающие и наступательные планы на будущее.

"Мы добились больших результатов в кампании, начиная с первого удара. Достижения накапливаются. Продолжающиеся обстрелы позволяют нам углублять достижения", - сказал Халеви.

По его словам, достижения стали возможными благодаря стойкости жителей юга и Израиля в целом.

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