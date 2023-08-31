



Халеви на месте теракта: мы усилим меры в Иудее и Самарии

Начальнк Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви посетил место теракта, совершенного 31 августа на КПП Маккабим близ Модиина.



Напомним, что в результате наезда грузовика один солдат погиб, еще трое получили ранения.



Халеви заслушал предварительное расследование произошедшего. Ему предоставили первоначальные выводы, а также оценку готовности войск в Иудее и Самарии.



"Мы усиливаем контрмеры в Иудее и Самарии и немедленно сделаем выводы на основе первоначального расследования", - сказал Халеви.