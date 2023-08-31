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Халеви на месте теракта: мы усилим меры в Иудее и Самарии | Фото: ЦАХАЛ
31.08.2023 19:30 Алина Груднева

Халеви на месте теракта: мы усилим меры в Иудее и Самарии

Начальнк Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви посетил место теракта, совершенного 31 августа на КПП Маккабим близ Модиина.

Напомним, что в результате наезда грузовика один солдат погиб, еще трое получили ранения.

Халеви заслушал предварительное расследование произошедшего. Ему предоставили первоначальные выводы, а также оценку готовности войск в Иудее и Самарии.

"Мы усиливаем контрмеры в Иудее и Самарии и немедленно сделаем выводы на основе первоначального расследования", - сказал Халеви.

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