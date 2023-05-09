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Халеви: мы выбрали правильное время для атаки
09.05.2023 21:23 Алина Груднева

Халеви: мы выбрали правильное время для атаки

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви выступил следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йавом Галантом по итогам заседания военно-политического кабинета.

По его словам, подготовка к операции "Щит и стрела" в Газе проводилась некоторое время.

"Мы готовили эту операцию в течение некоторого времени. Мы ждали и выбрали наиболее подходящее время для этого", — сказал он.

Как отметил Халеви, стойкость жителей юга позволяет действовать силам безопасности столько, сколько потребуется.

"Послание нашим врагам. Тот, кто запускает ракеты, не застрахован", - подчеркнул он.

 

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