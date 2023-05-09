



Халеви: мы выбрали правильное время для атаки

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви выступил следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йавом Галантом по итогам заседания военно-политического кабинета.



По его словам, подготовка к операции "Щит и стрела" в Газе проводилась некоторое время.



"Мы готовили эту операцию в течение некоторого времени. Мы ждали и выбрали наиболее подходящее время для этого", — сказал он.



Как отметил Халеви, стойкость жителей юга позволяет действовать силам безопасности столько, сколько потребуется.



"Послание нашим врагам. Тот, кто запускает ракеты, не застрахован", - подчеркнул он.



