



Халеви: для нас все плохо началось, для них все плохо кончится

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви встретился с бойцами, действующими вблизи границы с Газой.



Он заявил, что Израиль, так или иначе, победит в этой войне.



"Мы нанесли удары по множеству террористов — кто бы ни приблизился, будет убит", — сказал Халеви.



Он пообещал, что зачистка территории Израиля, куда проникли террористы, будет успешно завершена. Более того, он добавил, что силы ЦАХАЛа продолжают наступление и операцию "Железные мечи" в Газе".



"Нам предстоит выполнить еще много задач. Нам нужно быть сильными. Все началось плохо и очень плохо закончится для них", — подчеркнул Халеви.



