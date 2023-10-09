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Халеви: для нас все плохо началось, для них все плохо кончится
09.10.2023 20:03 Алина Груднева

Халеви: для нас все плохо началось, для них все плохо кончится

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви встретился с бойцами, действующими вблизи границы с Газой.

Он заявил, что Израиль, так или иначе, победит в этой войне.

"Мы нанесли удары по множеству террористов — кто бы ни приблизился, будет убит", — сказал Халеви.

Он пообещал, что зачистка территории Израиля, куда проникли террористы, будет успешно завершена. Более того, он добавил, что силы ЦАХАЛа продолжают наступление и операцию "Железные мечи" в Газе".

"Нам предстоит выполнить еще много задач. Нам нужно быть сильными. Все началось плохо и очень плохо закончится для них", — подчеркнул Халеви.

 


 

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