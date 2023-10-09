Халеви: для нас все плохо началось, для них все плохо кончится
Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви встретился с бойцами, действующими вблизи границы с Газой.
Он заявил, что Израиль, так или иначе, победит в этой войне.
"Мы нанесли удары по множеству террористов — кто бы ни приблизился, будет убит", — сказал Халеви.
Он пообещал, что зачистка территории Израиля, куда проникли террористы, будет успешно завершена. Более того, он добавил, что силы ЦАХАЛа продолжают наступление и операцию "Железные мечи" в Газе".
"Нам предстоит выполнить еще много задач. Нам нужно быть сильными. Все началось плохо и очень плохо закончится для них", — подчеркнул Халеви.
אנחנו נגמור לטהר את המרחב, שלא יהיו לנו כאן מחבלים, ואנחנו במקביל כבר בהתקפה. יש לנו עוד הרבה משימות, צריכים להיות חזקים. זה התחיל לא טוב, ויסתיים רע מאוד בצד השני״>> pic.twitter.com/HRj2YVmbus— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 9, 2023