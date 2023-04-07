



Халеви: ЦАХАЛ продолжит применять силу столько, сколько потребуется

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел оценку ситуации, посетив Северное командование.



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



"Это сложный период. ЦАХАЛ силен и будет продолжать применять силу столько, сколько необходимо, против любого врага и на любой арене", - сказал он.



По словам Халеви, несмотря на праздники и внутренние политические разногласия, Армия обороны Израиля готова и полна решимости обеспечить безопасность граждан.

