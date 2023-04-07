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Халеви: ЦАХАЛ продолжит применять силу столько, сколько потребуется
07.04.2023 20:42 Алина Груднева

Халеви: ЦАХАЛ продолжит применять силу столько, сколько потребуется

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел оценку ситуации, посетив Северное командование.

Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

"Это сложный период. ЦАХАЛ силен и будет продолжать применять силу столько, сколько необходимо, против любого врага и на любой арене", - сказал он.

По словам Халеви, несмотря на праздники и внутренние политические разногласия, Армия обороны Израиля готова и полна решимости обеспечить безопасность граждан.
 

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