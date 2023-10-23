Новости » Арабо-израильский конфликт
Хакеры похвастались взломом серверов минобороны Израиля
23.10.2023 17:19 Алина Груднева

Хакеры похвастались взломом серверов минобороны Израиля

Пропалестинская алжирская хакерская группа Anonymous хвастается, будто взломала серверы министерства обороны Израиля.

По словам киберпреступников, они якобы извлекли около 10 Гб секретных персональных данных о кадровом составе и деятельности ведомства.

В минобороны Израиля информацию о кибератаке пока что не прокомментировали. Также хакеры объявили, что взломали сервер Почтовой службы Израиля и заполучили данные 1,5 млн учетных записей.

Стоит отметить, что в прошлом и нынешнем году именно эта хакерская группа неоднократно совершала кибератаки на различные израильские сайты и обещала расширить свою деятельность.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы