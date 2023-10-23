



Хакеры похвастались взломом серверов минобороны Израиля

Пропалестинская алжирская хакерская группа Anonymous хвастается, будто взломала серверы министерства обороны Израиля.



По словам киберпреступников, они якобы извлекли около 10 Гб секретных персональных данных о кадровом составе и деятельности ведомства.



В минобороны Израиля информацию о кибератаке пока что не прокомментировали. Также хакеры объявили, что взломали сервер Почтовой службы Израиля и заполучили данные 1,5 млн учетных записей.



Стоит отметить, что в прошлом и нынешнем году именно эта хакерская группа неоднократно совершала кибератаки на различные израильские сайты и обещала расширить свою деятельность.