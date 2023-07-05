



Хайфа: семь протестующих против операции в Дженине арестованы

Полиция во вторник арестовала семерых левых активистов, которые демонстрировали в районе немецкой колонии Хайфы протест против контртеррористической операции в Дженине, выкрикивая: “Террористы”.



Полиция Израиля заявила, что “в последний час в немецкой колонии в Хайфе прошла акция протеста с участием десятков демонстрантов, в ходе которой демонстранты скандировали лозунги, осуждающие Государство Израиль, и размахивали флагами ООП”.



“Поскольку размахивание флагами могло привести к серьезному нарушению порядка, полиция приказала протестующим снять флаги, а когда они этого не сделали, полиция конфисковала флаги, а протестующие в ответ начали нападать на полицию”, — говорится в сообщении.



Cообщается, что “на данный момент полиция арестовала семь протестующих за нарушение общественного порядка, создание препятствий для сотрудников полиции и нападение на полицейских”.



“Полиция Израиля будет продолжать разрешать свободу выражения мнений и протестов в рамках закона, но не допустит нарушения общественного порядка в нарушение закона”, - сказано в заявлении полиции.



