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Хагари: ликвидация верхушки ХАМАСа - главная цель
10.10.2023 21:05 Алина Груднева

Хагари: ликвидация верхушки ХАМАСа - главная цель

Ликвидация верхушки ХАМАСа является главным приоритетом Армии обороны Израиля.

Об этом сказал официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

"Мы не остановим усилия по устранению высокопоставленных чиновников ХАМАСа, это главный приоритет", — отметил он, говоря о ликвидации двух членов политбюро террористической организации.

По его словам, продолжается поиск террористов, которые вторглись в Израиль в субботу.

"Директива ясна: найти террористов и уничтожить. Мы обеспечиваем мощную оборону на границе. Сегодня были попытки проникновения, но террористов удалось ликвидировать еще до того, как они дошли до забора безопасности", — добавил он.

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