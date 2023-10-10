



Хагари: ликвидация верхушки ХАМАСа - главная цель

Ликвидация верхушки ХАМАСа является главным приоритетом Армии обороны Израиля.



Об этом сказал официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.



"Мы не остановим усилия по устранению высокопоставленных чиновников ХАМАСа, это главный приоритет", — отметил он, говоря о ликвидации двух членов политбюро террористической организации.



По его словам, продолжается поиск террористов, которые вторглись в Израиль в субботу.



"Директива ясна: найти террористов и уничтожить. Мы обеспечиваем мощную оборону на границе. Сегодня были попытки проникновения, но террористов удалось ликвидировать еще до того, как они дошли до забора безопасности", — добавил он.