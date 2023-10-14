



Хагари: ХАМАС больше не будет управлять Газой

Представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари выступил с очередным заявлением.



“Сейчас мы готовимся к следующим этапам боевых действий. Мы ориентированы на цели, определенные для нас на политическом уровне, а это - разгром ХАМАС и устранение всех высокопоставленных членов этой террористической организации.



ХАМАС больше не будет контролировать Газу ни в военном, ни в политическом смысле.



Сотни тысяч жителей Газы уже эвакуировались. Есть также граждане, которые еще не эвакуировались. Любой, кто решает не эвакуироваться, подвергает опасности себя и свою семью. Мы будем атаковать большими силами в районах, которые были эвакуированы”.

