



Представитель ЦАХАЛа: ХАМАС более варварский и жестокий, чем ИГИЛ

Представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари прокомментировал нападение ХАМАСа на Израиль и ход операции "Железные мечи".



"В эти выходные ХАМАС начал войну против Израиля, устроив самую жестокую резню невинных мирных жителей в истории Израиля. ХАМАС был даже более варварским и жестоким, чем ИГИЛ. Израиль решительно и силой ответит на неспровоцированные военные преступления. ХАМАС убил сотни израильтян — мужчин, женщин и детей — и взял десятки заложников. Этот ужасающий террористический акт требует решительного и мощного ответа — именно это мы и продолжаем делать", - сказал Хагари.



По его словам, израильские ВВС атакуют сотни объектов ХАМАСа и "Исламского джихада" в Газа. Израиль следует международному праву, реализуя при этом свое право по защите гражданского населения.



"Грядущие дни будут долгими и трудными. Мы заплатили высокую цену, но мы восстановим безопасность народа Израиля. Разведка сообщает, что ХАМАС скрывается среди мирного населения Газы, в домах и школах, больницах и мечетях. ХАМАС ведет себя как ИГИЛ. Это та же самая стратегия: максимизировать потери среди гражданских", - добавил он.



В завершение Хагари подчеркнул, что террористы ХАМАС будут уничтожены везде, где бы они ни находились. Безопасность Израиля будет восстановлена. Также активно отслеживается ситуация на севере, где устраивает провокация "Хизбалла". Все действия ведутся в полной координации с Центральным командованием ВС США.