



Партия "Хадаш": прекратить кровопролитие с обеих сторон

Арабская партия "Хадаш" прокомментировала атаку террористической организации ХАМАС на Израиль и последовавшую за этим операцию ЦАХАЛа "Железные мечи" в Газе.



"Преступления правого правительства, направленные на сохранение оккупации, ведут к региональной войне, которая должна быть прекращена", - сказали арабские депутаты.



В партии осудили любой вред гражданскому населению и призвали обе стороны "прекратить кровопролитие".



"Выражаем соболезнования всем семьям жертв оккупации, и арабам, и евреям", - сказали в партии "Хадаш".