Вновь сирена в Кисуфим
Новости » Арабо-израильский конфликт
Партия "Хадаш": прекратить кровопролитие с обеих сторон
07.10.2023 16:45 Алина Груднева

Партия "Хадаш": прекратить кровопролитие с обеих сторон

Арабская партия "Хадаш" прокомментировала атаку террористической организации ХАМАС на Израиль и последовавшую за этим операцию ЦАХАЛа "Железные мечи" в Газе.

"Преступления правого правительства, направленные на сохранение оккупации, ведут к региональной войне, которая должна быть прекращена", - сказали арабские депутаты.

В партии осудили любой вред гражданскому населению и призвали обе стороны "прекратить кровопролитие".

"Выражаем соболезнования всем семьям жертв оккупации, и арабам, и евреям", - сказали в партии "Хадаш".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы