



Хадаш и Таал о ЧП в Бат-Яме: все правительства Израиля ведут подстрекательства

Арабские партии Хадаш и Таал отреагировали на сегодняшний инцидент в Бат-Яме.

Об этом сообщает Маарив.

"В течение последних 20 лет израильские правительства и правые партии ведут непрерывную агитацию и подстрекательства против арабского общества. Это линчевание — его цена. Это не ошибка, это политика", - сказали представители партий.