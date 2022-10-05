Хадаш и Таал о ЧП в Бат-Яме: все правительства Израиля ведут подстрекательства
Арабские партии Хадаш и Таал отреагировали на сегодняшний инцидент в Бат-Яме.
Об этом сообщает Маарив.
"В течение последних 20 лет израильские правительства и правые партии ведут непрерывную агитацию и подстрекательства против арабского общества. Это линчевание — его цена. Это не ошибка, это политика", - сказали представители партий.
Напомним, что в Бат-Яме произошла драка после того, как по улице Йосефталь в городе проехал автомобиль, в котором находились пятеро арабских граждан. Выходившая из синагоги толпа перевернула машину на бок. Находишиеся внутри получили ранения.