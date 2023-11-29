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Гутерриш требует "настоящего перемирия" между Израилем и ХАМАСом
29.11.2023 17:37 Алина Груднева

Гутерриш требует "настоящего перемирия" между Израилем и ХАМАСом

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал нынешний режим прекращения огня в Газе, но призвал к "настоящему перемирию" между Израилем и ХАМАСом.

По данным информационного агентства AFP, соответствующее заявление он сделал на заседание Совбеза ООН.

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По словам Гутерриша, жители Газы в настоящее время находятся в эпицентр гуманитарной катастрофы.

"Идут интенсивные переговоры с целью продления перемирия, что мы всячески приветствуем. Однако мы считаем, что необходимо настоящее гуманитарное прекращение огня", – отметил он.

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