



Гутерриш "обеспокоен" из-за заложников, но блокадой Газы больше

Генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал захват израильтян террористами ХАМАС, но больше всего внимания уделил блокаде Газы.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 9 октября.



"Я повторяю свой призыв немедленно прекратить эти нападения и освободить всех заложников", - сказал Гутерриш.



Он выразил "крайнюю обеспокоенность" сообщениями о "более чем 500 палестинцах, убитых в Газе и более 3000 раненых". При этом, о количестве убитых в Израиле он ничего не сказал.



"Гражданских лиц необходимо уважать и защищать. Гуманитарная ситуация в Газе и до этого была чрезвычайно серьезной и значительно ухудшилась. Я призываю все стороны разрешить доступ для оказания срочной гуманитарной помощи", - добавил он.



Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду Газы в ответ на продолжающиеся зверские атаки террористов ХАМАСа на Израиль.