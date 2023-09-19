



Гутерриш о ситуации в Иудее и Самарии: срочно прекратить насилие

Генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал насильственные инциденты в Иудее и Самарии.



Соответствующее заявление он сделал, открывая Генассамблею ООН в Нью-Йорке.



"Эскалация насилия и кровопролитие наносят ужасные потери мирному населению", - сказал он.



По словам Гутерриша, по всему миру в настоящее время проходят боевые действия, которым необходимо положить конец для достижения всеобъемлющего мира.



"Односторонние действия усиливают и подрывают возможность решения проблемы двух государств", — также добавил он.

