Гутерриш о ситуации в Иудее и Самарии: срочно прекратить насилие
Генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал насильственные инциденты в Иудее и Самарии.
Соответствующее заявление он сделал, открывая Генассамблею ООН в Нью-Йорке.
"Эскалация насилия и кровопролитие наносят ужасные потери мирному населению", - сказал он.
По словам Гутерриша, по всему миру в настоящее время проходят боевые действия, которым необходимо положить конец для достижения всеобъемлющего мира.
"Односторонние действия усиливают и подрывают возможность решения проблемы двух государств", — также добавил он.