



Гуманитарная помощь для жителей Газы застряла в Египте

На прошлой неделе самолеты с гумпомощью из Иордании, Турции, ОАЭ, ВОЗ и Красного Креста прибыли в египетский город Эль-Ариш. Грузы, которые должны были быть доставлены через КПП "Рафиах" в Газу, застряли на границе.



Палестинский пограничник сообщил CNN, что Каир заблокировал пограничный проход бетонными плитами, добавив, что ни жители Газы, ни грузы не могут пересечь границу.



10 октября Египет развернул грузовики с топливом и товарами, направлявшиеся в Газу, после того как армия Израиля нанесла предупредительный удар возле КПП "Рафиах". Израиль заявил, что любые поставки в Газу будут уничтожены.

