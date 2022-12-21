



Группировка "Львиное логово" завербовала новых боевиков

Базирующаяся в Шхеме группировка "Львиное логово" умела завербовать новых членов, которые несут ответственность за возобновление нападений группы на ЦАХАЛ. Эту информацию подтвердили сегодня палестинские источники, сообщает Jerusalem Post.



По словам источников, число террористов, входящих в группировку, в настоящее время составляет от 40 до 50 человек. Некоторые из новых членов группировки из близлежащих к Шхему лагерей беженцев и деревень.



"Львиное логово" взяло на себя ответственность за три обстрела солдат и объектов ЦАХАЛа в районе Шхема за последние 48 часов. В прошлом группа брала так же на себя ответственность за подобные атаки.



В то же время представитель Палестинской автономии отрицает, что некоторые члены группировки, сдавшиеся палестинским силам безопасности, были освобождены.



"Они все еще остаются с нами. Им не разрешается покидать объекты охраны", - заявил он.



Палестинские силы безопасности задержали высокопоставленных членов группировки, среди которых Махмуд аль-Банна, Мохаммед Табанджа, Мохаммед Яиш, Эмад Джаара и Бара Ижиман.



Один из основателей и спонсоров "Львиного логова" Мосаб Штайе, арестованный в сентябре сотрудниками палестинской разведки, также остается под стражей.



Однако, источники сообщили Jerusalem Post, что одного из членов группировки который, как сообщается, сдался палестинским силам безопасности, был замечен на прошлой неделе в Старом городе Шхема. Его опознали как Махмуда Абу Кайеда, бывшего офицера разведки, который присоединился к террористам.