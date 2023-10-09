



Группа из 140 психологов готова бесплатно помогать пострадавшим

Все началось в группе WhatsApp моей бывшей боевой команды.



Я больше не являюсь его частью, потому что я постарел, но все равно посматриваю в эту группу и смеюсь над шутками.



Один из молодых людей, с которым я не был знаком, написал, что он прятался в теплицах возле вечеринки и его нужно спасти.



Группа из 30 солдат ЦАХАЛа была беспомощна, потому что их еще не призвали. Вот так они часами бесполезно ждут, пока система проснется.



Это помогло мне понять, что ждать помощи системы во время больших событий не стоит, и подтолкнуло меня к действию с опозданием на 36 часов.



Нас собралась группа из примерно 140 психологов, которые заинтересованы помочь всем, кому это нужно, бесплатно.



Что могут сделать психологи в экстренных ситуациях:



помогать думать о потребностях населения, информировать лидеров таким образом, чтобы способствовать устойчивости населения,

давать интервью средствам массовой информации и передавать сообщения относительно управления чрезвычайными ситуациями,

оказывать помощь в обработке боевого опыта для строевых групп,

руководить группами вмешательства относительно того, как граждане справляются с тревогой,

проводить мероприятия в школах,

сопровождать бригады в больницах,

поддержка групп быстрого реагирования,

помочь командам справиться со вторичной травмой,

помочь отдельным жертвам тревоги,

сопровождать семьи погибших,

проводить кризисные интервенции,

помочь репортерам, ставшим жертвами зверств,

для сопровождения раненых и т.д.



Моя цель состоит в том, чтобы это послание распространилось и достигло каждого руководителя или человека, нуждающегося в помощи, которую могут оказать психологи.



Мне ясно, что необходимость существует, но синхронизации между различными органами нет. Мы постараемся работать снизу, а не сверху, выявлять потребности населения через людей, а не через системы, и мы создадим контакты и связи.



Пожалуйста, поделитесь и отправьте сообщение тому, кому вы считаете это целесообразным.



Мои контактные данные:

Галь Самуха 0525402475.