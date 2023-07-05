



Гражданский, убивший террориста в Тель-Авиве: он был монстром

Гражданский, застреливший 4 июля террориста в Тель-Авиве, рассказал о пережитом опыте.



Соответствующий комментарий он предоставил радиостанции 103FM.



Коби Йекутиэль, имеющий при себе легальное оружие, прибыл к месту теракта на мотоцикле и стал свидетелем нападения, перед тем, как вмешался.



"Я видел, как водитель вышел из своей машины и ударил ножом первого встречного", — вспомнил он.



Мужчина сначала подумал, что это была драка между водителями после автомобильной аварии, потому замешкался: стоит ли вмешиваться. Самого террориста он описал, как "монстра, гиганта и головореза".



"Я боялся вытащить пистолет, не зная, в чем дело, но потом он кого-то пырнул ножом и побежал к другим. Тогда я понял, что это теракт. Я достал пистолет, все бежали в мою сторону от нападавшего. Я был в семи метрах, может, даже меньше. Он (террорист, - ред.) попытался бежать дальше и упал на землю вместе с другим мужчиной. Но он все еще держал нож и пытался вонзить его в голову человека. Я долго не раздумывал. Я подошел ближе, чтобы не ранить другого человека, и выстрелил террористу в голову двумя пулями", - отметил он.



Йекутиэль добавил, что испытывал страх, когда террорист бежал в его сторону. Он боялся, что станет жертвой нападения.



"Теперь, когда вы это говорите, и я снова вспоминаю об этом, я дрожу от страха. Когда он побежал ко мне, мои ноги тряслись. Я сказал: "Боже, пожалуйста, пусть пуля вылетит", потому что иначе я был бы мертв. Я обычный гражданский. Но я был в "Голани". Даже сейчас, когда я иду по улице, я обращаю внимание на что-то подозрительное. Я прибыл туда испуганным, но когда вылетела первая пуля, я стал совсем другим человеком. Во мне нет ничего особенного. Я не какой-то великий гений с оружием", - скромно добавил он.

