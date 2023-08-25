



Гражданин Израиля присоединился к ИГИЛ через TikTok

Прокуроры предъявили обвинительное заключение жителю Рахата Хамзе Абу Зайле в пятницу утром в Южном окружном суде Беэр-Шевы. Его обвинили в том, что он был членом ИГИЛ и пытался вербовать других в организацию.



20-летний Абу Зайла был арестован в июле по подозрению в причастности к ИГИЛ, после чего ШАБАК начал расследование его деятельности. Обвинение было вынесено по итогам расследования.



Согласно самому обвинительному заключению, Абу Зайла начал проявлять интерес к контенту ИГИЛ в социальных сетях примерно год назад. Через некоторое время, просматривая этот контент в социальных сетях, Абу Зайла начал идентифицировать себя как “моджахед” или борец за религиозную свободу.



Абу Зайла также принес присягу на верность ИГИЛ и пытался убедить окружающих присоединиться к этой организации. Он показывал им рекламный контент в Интернете и даже размещал фотографии и видео, связанные с ИГИЛ, в своих социальных сетях.



Когда Абу Зайла решил официально присоединиться к ИГИЛ, он связался с несколькими членами ИГИЛ за пределами Израиля через Интернет. В частности, он нашел их в аккаунте организации в TikTok. Они рекомендовали Абу Зайле провести атаку на территории Израиля, поскольку он не может поехать в районы, где они действуют.



В обвинительном заключении далее говорилось, что Абу Зайла выразил явное желание напасть на евреев во время разговора со своим двоюродным братом.



В конечном итоге ему было предъявлено обвинение в контакте с иностранным агентом, членстве в террористической организации и попытке сговора с целью совершения террористического акта.









