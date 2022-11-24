



Граждане задержали бедуина, сбившего солдата в Беэр-Шеве

18-летний солдат получил ранения средней степени тяжести после того, как его сбили на улице Илан Рамон в Беэр-Шеве, недалеко от технического училища.



Находившимся на месте происшествия гражданам и полицейским удалось задержать водителя, жителя Рахата, и он арестован. На видео с места происшествия видно, как автомобиль внезапно выезжает на тротуар, сбивает пешехода и продолжает свой путь. Он продолжает быструю езду и скрывается с места происшествия. Полиция заявила: "Изучаются все направления расследования - подозрение, что это террористический инцидент, крепнет".



Медики MDA Лиор Паз и Рон-Эль Исраэль сказали: "Когда мы прибыли, мы увидели раненого, который лежал в полном сознании и имел повреждения конечностей. Нам сказали, что его сбил автомобиль, выехавший на тротуар. Мы оказали ему медицинскую помощь, включающую перевязки и фиксацию, и эвакуировали его в больницу".