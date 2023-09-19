



Граница закрыта, ЦАХАЛ готовится к ракетам: Что спровоцировало беспорядки в Газе

Беспорядки вернулись на границу Газы и Израиля, что привело к закрытию пограничного перехода Эрез на северной границе анклава. Это нарушило ежедневные поездки на работу 17 000 палестинских рабочих.



Официальные лица ЦАХАЛа подозревают, что, хотя ХАМАС непосредственно не организует беспорядки, но способствует им. Ежедневно от 100 до 200 палестинцев собираются в разных местах, где жгут шины, бросают камни и взрывные устройства в забор безопасности. Израильские власти опасаются, что закрытие пограничного перехода Эрез может привести к ракетным обстрелам ХАМАС близлежащих израильских приграничных поселений.



Еженедельные протесты, которые прекратились три года назад, возобновились в прошлом месяце. Организация, известная как “Высшая национальная власть Великого марша возвращения и прорыва осады”, ответственная главным образом за протесты и беспорядки, разбила вдоль границы множество лагерей. Бульдозеры и другая тяжелая техника были задействованы для строительства новых дорог и выравнивания близлежащей местности, чтобы облегчить повторяющиеся пятничные протесты.



Хотя ХАМАС в конечном итоге решил прекратить свою деятельность, это решение привело к появлению в Газе различных независимых группировок, которые начали спонтанно бунтовать. Эти группы использовали странные оправдания своих действий, такие как звук шофара на Храмовой горе.



В настоящее время в беспорядках принимают участие не более нескольких сотен человек. Многие палестинцы не решаются присоединиться, опасаясь риска быть застреленными. Общее мнение таково, что высокий риск опасных для жизни травм перевешивает выгоду от простого участия в беспорядках, в результате чего многие остаются дома.



Тем не менее ЦАХАЛ исходит из того, что ситуация может обостриться в любой момент. Это связано со случаями, когда отдельные лица бросали взрывные устройства и приближались к забору с огнестрельным оружием, заряженным боевыми патронами. Подразделение ЦАХАЛа на границе с Газой проводит необходимую подготовку к такой эскалации, поскольку число участников беспорядков потенциально может исчисляться тысячами.



В целях повышения безопасности вдоль границы были установлены дополнительные наземные датчики, обеспечивающие дополнительный уровень защиты солдат ЦАХАЛа, дислоцированных вблизи анклава.