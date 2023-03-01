



Государственный контролер Израиля: ЦАХАЛ покинул забор безопасности

Государственный контролер Израиля Матаниягу Энглман выдвинул одно из своих самых жестких на сегодняшний день обвинений против ЦАХАЛа и Нетаниягу, особенно в контексте нынешней волны насилия. Речь о том, что Нетаниягу позволил в 2017 году ЦАХАЛу и министерству обороны отказаться от усилий по дальнейшему укреплению безопасности вдоль забора в Иудее и Самарии, сообщает Jerusalem Post.



Согласно отчету контролера, решение ЦАХАЛа и Министерства обороны данное решение привело к тому, что эффективность заграждения резко упала с 92% в 2018 году до всего 52% в конце 2021.



Кроме того, в отчете говорится, что в то время ЦАХАЛ сократил свои силы безопасности на в Иудее и Самарии на 70%. Из-за этого в 2021 году около 1,4 миллиона палестинцев прорвали заграждение, а в некоторые периоды времени число незаконных прорывов палестинцев достигло 6000 в день.



Несмотря на это Нетаниягу и его кабинет “не проводили слушаний относительно того, как повысить эффективность забора и связанных с ним оборонительных пограничных заграждений” до убийства 11 израильтян палестинцами в марте и апреле 2022 года.



Хотя источники ЦАХАЛа сообщили, что в течение 2022 года выделение значительных дополнительных ресурсов помогло завершить недостроенные части забора и починить те, которые сломали палестинцы. Но они признают, что незавершенные участки не будут сделаны до конца 2023 года, и возможно даже до конца 2024 года, в результате чего в обозримом будущем страна останется частично незащищенной.



Министерство обороны и ЦАХАЛ заявили, что статистика в отчете контролера неверна, отметив, что для большинства районов Иудеи и Самарии забор был эффективен на 82% “за исключением областей, где было принято оперативное решение не устранять прорывы”. Что это были за участки и почему было принято такое решение, министерство не поясняет.



В офисе государственного контролера заявили, что отчасти решение ЦАХАЛ было основано на понимании того, что пробки на пограничных переходах вышли из-под контроля. Но, по мнению ЦАХАЛ, статистика показывает, что большинство палестинцев, пересекающих границу, ищут работу и что больше сил ЦАХАЛа необходимо в других, более опасных районах.



Кроме того в ЦАХАЛ утверждают, что незадолго до начала волны террора в марте 2022 года вдоль забора резко увеличилось подкрепление, а также количество стационарных технологий наблюдения, беспилотников и наблюдательных постов. По мнению ЦАХАЛа, это привело к значительному сокращению числа незаконных пересечений границы палестинцами еще до того, как были заделаны многочисленные дыры в заборе.



В отчете контролера указано, что в 2022 году на восстановление заграждения и безопасности в приграничных районах Иудеи и Самарии было выделено 2,4 млрд шекелей, но говорится, что этого недостаточно при отсутствии комплексной стратегии, включающей дополнительные и постоянные отряды наблюдения и наблюдательные пункты.









