



Госконтролер Энгельман: Со временем мы расследуем произошедшие. Сейчас мы воюем

Во вторник, 10 октября, Государственный контролер Матаниягу Энгельман посетил оперативный штаб в Сдерот, где получил краткий обзор произошедшего от мэра Алона Давиди. Также он посетил разрушенный полицейский участок города Сдерот, который захватили террористы, и медицинский центр "Барзилай" в Ашкелоне, где получил инструктаж от директора больницы профессора Хези Леви.



Госконтролер Энгельман заявил: "Три дня назад Израиль столкнулся с жестокостью ХАМАСа. Этот ужас потряс весь мир. Придет время, когда мы подробно, расследуем что произошло, как в военном, так и в государственном и гражданском аспектах. Сейчас наши военные на передовой, и я призываю поддержать их и выразить им благодарность за мобилизацию.



Недавно мы провели внезапную проверку на северной границе. Обстановка на севере также остается напряженной, и там постоянно происходят инциденты. Этот отчет составлен и был передан премьер-министру и министру обороны несколько недель назад для комментариев. Я должен подчеркнуть, что в нем выявлены серьезные проблемы, которые государство и ЦАХАЛ должны незамедлительно решить.



Граждане Израиля проявляют невероятную стойкость и смелость, за что им огромная благодарность. Однако все государственные структуры и местные власти должны объединить усилия, чтобы оказать поддержку жителям юга, семьям погибших, пропавших без вести и похищенных, раненым, и всем, кто в этом нуждается.



В последние годы мы подготовили отчеты, анализирующие текущие проблемы безопасности: угрозы со стороны дронов; принятые меры в сфере безопасности в приграничных поселениях; подготовку военных сил, условия службы и проживания солдат; забота о пострадавших от стресса в чрезвычайных ситуациях; управление биометрической информацией, кибербезопасность и многое другое.



Во всех этих отчетах указаны проблемы и предложены решения. От правительственных структур требуется незамедлительное действие для устранения выявленных недостатков, чтобы миллионы граждан чувствовали себя в безопасности.



Сейчас, в условиях войны, мы, в Управлении государственного контролера, акцентируем внимание на заботе о гражданах, в особенности через Уполномоченного по жалобам граждан. Был создан специальный центр для рассмотрения жалоб от жителей юга, которые не получают ответы от государственных учреждений.



Я еще раз подчеркну – придет время для анализа ошибок, и этот анализ будет очень подробный.



Но сейчас я предлагаю гражданам страны, особенно жителям юга, которые не могут достучаться до госструктур, обращаться к нам".





Фото и видео: Управление Госконтролера



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