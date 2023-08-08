



Госдепартамент: убийство палестинца в Бурка - террористическая атака



США об убийстве палестинца в Бурка: выбор слов "теракт" - не ошибка.



Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер приветствовал арест поселенцев Элиши Яреда и Йехиэля Индора после ожесточенных столкновений в минувшую пятницу в деревне Бурка под Рамаллой.



В ходе столкновений был застрелен 19-летний палестинец Кусай Матан. Миллер отметил, что выбор слов "теракт" в ответе Госдепартамента, сделанном около двух дней назад, не является ошибкой.



"Мы обеспокоены, поэтому и назвали это так", - сказал он журналистам и призвал к тому, чтобы правосудие вершилось "с одинаковой строгостью во всех случаях крайнего насилия, независимо от того, кто виновен".



"Мы считаем, что это была террористическая атака, и мы обеспокоены этим, поэтому мы так ее и назвали", - сказал он журналистам.



"Мы также четко заявили, что во всех случаях насильственного экстремизма, кем бы ни были виновные, необходимо с одинаковой строгостью добиваться ответственности и справедливости", - сказал он.