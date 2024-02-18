



Госдеп о Газе: позиция США неизменна

Позиция Вашингтона относительно необходимости создания "палестинского государства" является неизменной.



Об этом сказал представитель Госдепартамента США.



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"Лучший способ положить конец кризису в Газе и добиться мира и безопасности для израильтян и палестинцев - это создание палестинского государства. США продолжат поддерживать решение о двух государствах и выступать против политики, которая поставит под угрозу этот вариант или противоречит нашим ценностям и интересам", - отметили в Госдепе.



Ранее израильское правительство единогласно одобрило декларацию, отвергающую "международный диктат", стремящийся продвинуть идею создания "палестинского государства".