Госдеп о Газе: позиция США неизменна
Позиция Вашингтона относительно необходимости создания "палестинского государства" является неизменной.
Об этом сказал представитель Госдепартамента США.
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"Лучший способ положить конец кризису в Газе и добиться мира и безопасности для израильтян и палестинцев - это создание палестинского государства. США продолжат поддерживать решение о двух государствах и выступать против политики, которая поставит под угрозу этот вариант или противоречит нашим ценностям и интересам", - отметили в Госдепе.
Ранее израильское правительство единогласно одобрило декларацию, отвергающую "международный диктат", стремящийся продвинуть идею создания "палестинского государства".