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Госдеп о Газе: позиция США неизменна
18.02.2024 18:27 Алина Груднева

Госдеп о Газе: позиция США неизменна

Позиция Вашингтона относительно необходимости создания "палестинского государства" является неизменной.

Об этом сказал представитель Госдепартамента США.

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"Лучший способ положить конец кризису в Газе и добиться мира и безопасности для израильтян и палестинцев - это создание палестинского государства. США продолжат поддерживать решение о двух государствах и выступать против политики, которая поставит под угрозу этот вариант или противоречит нашим ценностям и интересам", - отметили в Госдепе.

Ранее израильское правительство единогласно одобрило декларацию, отвергающую "международный диктат", стремящийся продвинуть идею создания "палестинского государства".

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