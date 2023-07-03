



Госдеп CША: важно предотвратить гибель мирных жителей

Комментируя продолжающуюся операцию ЦАХАЛа в Дженине, Государственный департамент США заявляет: “Крайне важно принять все возможные меры предосторожности, чтобы предотвратить гибель мирных жителей”.



Сообщений о гибели мирных жителей в ходе операции в Дженине пока не поступало, но сообщается о десятках раненых.



“ Сегодняшние события еще раз подчеркивают настоятельную необходимость того, чтобы израильские и палестинские силы безопасности работали вместе для улучшения ситуации с безопасностью на Западном берегу", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента, после повторения предыдущего заявления Белого дома, который поддержал право Израиля на самооборону против палестинских террористических организаций.



Заявление США прозвучало после того, как председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ПА прекратит любое сотрудничество с Израилем, включая связи в сфере безопасности.



Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль “делает все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения”.



