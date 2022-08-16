



Голодающий террорист намерен подать апелляцию в БАГАЦ

Адвокат палестинского заключенного Халила Аваде говорит, что его клиент подаст апелляцию в БАГАЦ, поскольку он продолжает голодать в знак протеста против его задержания.



Об этом сообщает Times of ISrael.



"В отношении этого человека не было совершено правосудие. Мы обращаемся… в БАГАЦ в Иерусалиме, возможно, для того, чтобы добиться запрошенной помощи, то есть его освобождения из-под административного ареста", - заявил Ахлам Хаддад, адвокат террориста.



По его словам, здоровье голодающего палестинца ухудшается, и они просят о его освобождении. Ранее израильский военный суд отклонил апелляцию.



Освобождение Халила Аваде было одним из условий "Исламского джихада" по соглашению о прекращении огня.