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Голодающий террорист намерен подать апелляцию в БАГАЦ
16.08.2022 16:04 Ольга Белозерова

Голодающий террорист намерен подать апелляцию в БАГАЦ

Адвокат палестинского заключенного Халила Аваде говорит, что его клиент подаст апелляцию в БАГАЦ, поскольку он продолжает голодать в знак протеста против его задержания.

Об этом сообщает Times of ISrael.

"В отношении этого человека не было совершено правосудие. Мы обращаемся… в БАГАЦ в Иерусалиме, возможно, для того, чтобы добиться запрошенной помощи, то есть его освобождения из-под административного ареста", - заявил Ахлам Хаддад, адвокат террориста. 

По его словам, здоровье голодающего палестинца ухудшается, и они просят о его освобождении. Ранее израильский военный суд отклонил апелляцию.

Освобождение Халила Аваде было одним из условий "Исламского джихада" по соглашению о прекращении огня.

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