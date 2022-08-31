



Голодающий террорист Аваде намерен продолжить "борьбу"

Супруга боевика "Исламского джихада" Халила Аваде, Далал Аваде, заявила во вторник, что ее муж находится в тяжелом состоянии и что его вес снизился до 38 кг.



По ее словам, требование ее мужа является "справедливым", и что все, о чем он просит, - это свобода и ничего более. Жена Аваде также призвала международные организации принять срочные меры для его освобождения.



Сам Халил Аваде записал видеообращение из больницы, сообщает "Аруц Шева". Медленным и слабым голосом он сказал, что от его тела "ничего не осталось", кроме кожи и костей, но это выражает не слабость палестинского народа, а скорее истинное лицо "оккупации", которая претендует на звание демократического государства, в то же время удерживая человека без предъявления ему обвинения.



Аваде подчеркнул, что дело палестинцев справедливо, и борьба будет продолжаться независимо от цены.



"Нет административному задержанию", - повторил он снова.



Тем временем во вторник БАГАЦ еще раз отклонил ходатайство об освобождении Аваде на том основании, что существенных изменений в обстоятельствах не произошло и что для вмешательства суда нет оснований.