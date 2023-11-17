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Голод и болезни в Газе неизбежны
17.11.2023 12:42 MIGnews.com

Голод и болезни в Газе неизбежны

Глава ООН по правам человека заявил, что вспышки болезней и голода в Газе "неизбежны".

Выступая на неофициальном брифинге для представителей государств в ООН в Женеве после посещения Ближнего Востока, Фолькер Тюрк заявил, что истощение запасов топлива будет иметь "катастрофические последствия" для всей Газы, что приведет к разрушению канализационных систем, здравоохранения и прекращению поставок скудной гуманитарной помощи.

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"Массовые вспышки инфекционных заболеваний и голод кажутся неизбежными", - сказал Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека.
 

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