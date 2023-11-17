



Голод и болезни в Газе неизбежны

Глава ООН по правам человека заявил, что вспышки болезней и голода в Газе "неизбежны".



Выступая на неофициальном брифинге для представителей государств в ООН в Женеве после посещения Ближнего Востока, Фолькер Тюрк заявил, что истощение запасов топлива будет иметь "катастрофические последствия" для всей Газы, что приведет к разрушению канализационных систем, здравоохранения и прекращению поставок скудной гуманитарной помощи.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Массовые вспышки инфекционных заболеваний и голод кажутся неизбежными", - сказал Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека.

