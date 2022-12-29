



Год в больнице. Израиль потратил на лечение террориста 150 тысяч шекелей

Лечение террориста Насера Абу Хамида, умершего от рака на прошлой неделе в израильской больнице, обошлось более чем в 150 000 шекелей. Об этом сообщается в программе "Сегодня утром" здесь радио Решет Бет.



Заключенный Абу Хамид около года получал в больнице "Асаф Ха Рофе" не только обычное лечение химиотерапией, но и самые дорогие и передовые методы иммунотерапии, по словам доктора Оснат Лев Цион Корах, директора больницы.





Комментируя утверждения палестинцев о том, что Абу Хамид не получал должной помощи в рамках лечения в тюрьме, доктор Лев Цион Корах утверждает, что лечение за решеткой также было превосходным, и что врачи в тюрьме поддерживали регулярный контакт с лечащими врачами в больнице.



Во время второй интифады Абу Хамид был близок к Маруану Баргути и совершил несколько терактов. В начале 2000-х годов он был приговорен к семи пожизненным заключениям, а несколько лет назад у него обнаружили рак. В связи с ухудшением его состояния мать приехала навестить его в больницу Асаф Ха Рофе, после чего он умер от болезни.

