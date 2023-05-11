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Главы ХАМАСа и Исламского джихада обсуждают условия прекращения огня
11.05.2023 07:06 Аркадий Бочаровский

Главы ХАМАСа и Исламского джихада обсуждают условия прекращения огня

"Аль-Джазира" опубликовала репортаж, согласно которому лидер ХАМАС Исмаил Хания и лидер Исламского Джихада Зиад обсуждают "события на местах" и переговоры о прекращении огня.

Заявления об этом появились спустя несколько часов после того, как египетское телевидение заявило, что между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. Немного позже высокопоставленный израильский чиновник заявил, что соглашение не было достигнуто, хотя, по его мнению, существует разумная вероятность прекращения огня в течение нескольких часов.
 

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