



Главы ХАМАСа и Исламского джихада обсуждают условия прекращения огня

"Аль-Джазира" опубликовала репортаж, согласно которому лидер ХАМАС Исмаил Хания и лидер Исламского Джихада Зиад обсуждают "события на местах" и переговоры о прекращении огня.



Заявления об этом появились спустя несколько часов после того, как египетское телевидение заявило, что между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. Немного позже высокопоставленный израильский чиновник заявил, что соглашение не было достигнуто, хотя, по его мнению, существует разумная вероятность прекращения огня в течение нескольких часов.

