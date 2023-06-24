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Главы ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции осудили нападения поселенцев
24.06.2023 21:03 Ирина Демьянова

Главы ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции осудили нападения поселенцев

Командующий Силами обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви, глава ШАБАК Ронен Бар и комиссар полиции Коби Шабтай в совместном заявлении отметили, что продолжающиеся нападения поселенцев на палестинцев в Иудее и Самарии являются “националистическим терроризмом в полном смысле этого слова”.

“В последние дни израильские граждане совершали жестокие нападения на невинных палестинцев в районе Иудеи и Самарии”, — говорится в заявлении.

“Эти нападения противоречат всем моральным и еврейским ценностям, а также являются националистическим терроризмом в полном смысле этого слова, и мы обязаны бороться с ними”, — заявили высокопоставленные чиновники.

“Силы безопасности работают против этих бунтовщиков, рискуя жизнями солдат ЦАХАЛа, офицеров израильской полиции и офицеров ШАБАКа. Это насилие усиливает палестинский террор, наносит ущерб государству Израиль и международной легитимности сил безопасности в борьбе с палестинским террором и отвлекает силы безопасности от их основной миссии против палестинского террора”, — говорится в заявлении.

“ЦАХАЛ, ШАБАК и израильская полиция намерены продолжать действовать решительно и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для поддержания безопасности и законности в Иудее и Самарии. ЦАХАЛ отвлечет и нарастит силы для предотвращения подобных инцидентов в Иудее и Самарии, а ШАБАК расширит аресты, в том числе административные задержания, в отношении бунтовщиков, которые проявляют насилие и крайности в палестинских деревнях”, — сказано в заявлении.

“Мы также призываем руководителей поселений, работников образования и общественных деятелей публично осудить эти акты насилия и присоединиться к борьбе с ними”, — говорится в заявлении.

 

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