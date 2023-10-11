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Главный гангстер Юга раздает сигареты солдатам
11.10.2023 18:00 Аркадий Бочаровский

Главный гангстер Юга раздает сигареты солдатам

С момента начала войны в выходные дни многие организации предлагали пожертвования солдатам и жителям юга, но сегодня к этому списку присоединился неожиданный игрок. 

Глава преступной организации Шалом Домрани надел бронежилет и прибыл к месту сбора солдат на автомобиле, груженном пачками сигарет и пачек с табаком. 

Солдаты поблагодарили его за пожертвование, и слышно, как один из них сказал: "Другого такого как ты просто нет ". Солдаты собрались вокруг машины, а Домрани поискал сигареты, которые они просили, и сказал: "Жаль, что мы не привезли больше".

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