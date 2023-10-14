



Главная больница города Газа отказалась подчиниться приказу ЦАХАЛа об эвакуации

Представители крупнейшей больницы города Газа заявили, что выполнение приказа ЦАХАЛа об эвакуации на юг Газы невозможно.



Больница “Аль-Шифа” принимает сотни раненых каждый час, и в ней уже израсходовано 95% медикаментов, сообщил директор больницы Мохаммед Абу Сельмиа. По его словам, воды не хватает, а запасы топлива, питающего генераторы, истощаются.



“Ситуация внутри больницы ужасная во всех смыслах этого слова”, – говорит он. “Операционные не останавливаются”.



По оценкам Сельмиа, 40 000 перемещенных гражданских лиц сидят под деревьями на территории вокруг больницы, а также в вестибюле и коридорах здания, надеясь, что там они будут защищены от боевых действий.