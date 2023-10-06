



Главарь "Исламского джихада": Эр-Рияд отказался от палестинцев ради Израиля

Главарь "Исламского джихада" Зияд аль-Нахала посетовал на потенциальное заключение соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской аравии.



Соответствующее видеообращение транслировалось перед демонстрантами в Газе, Ливане и Сирии в годовщину формирования террористической организации.



Нахала осудил стремление арабских и мусульманских стран заключить мир с Израилем, назвав это "предательством" палестинцев. По его словам, Саудовская Аравия отказалась от "Палестины" ради мира с Израилем.



"Те, кто стремится к нормализации, должны знать, и они это знают, что это является признанием с их стороны того, что "Палестина" не наша, и что Иерусалим с его мечетью нам не принадлежит", - пожаловался он.



Аль-Нахала также осудил руководство Палестинской автономии из-за столкновений палестинских сил безопасности с членами террористической организации на митинге в Тулькарме.



"Израиль убивает нас из американского оружия, а так называемые службы безопасности ПА преследуют нас и арестовывают также под дудку Америки", - добавил он.



Лидер террористической организации "пригрозил", что "Исламский джихад" продолжит выступать против любой нормализации с Израилем, не будет идти на компромиссы и не поддастся иллюзиям.