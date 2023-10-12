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Командующий ВВС пообещал найти каждого, кто причастен к убийствам израильтян
12.10.2023 19:57 Наталья Богинская

Командующий ВВС пообещал найти каждого, кто причастен к убийствам израильтян

Командующий ВВС Израиля клянется, что найдет каждого, участвовавшего в субботнем нападении на юг Израиля.

“Нам предстоит много работы, пока ХАМАС не исчезнет”, – говорит глава ВВС генерал-майор Томер Бар в видео, опубликованном военными. “У нас есть список всех, кто участвовал в этих преступлениях против  жителей окрестностей Газы”.

“И мы до них доберемся, вы знаете ВВС и Армию обороны Израиля”, – добавляет Бар.

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