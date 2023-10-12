Командующий ВВС пообещал найти каждого, кто причастен к убийствам израильтян
Командующий ВВС Израиля клянется, что найдет каждого, участвовавшего в субботнем нападении на юг Израиля.
“Нам предстоит много работы, пока ХАМАС не исчезнет”, – говорит глава ВВС генерал-майор Томер Бар в видео, опубликованном военными. “У нас есть список всех, кто участвовал в этих преступлениях против жителей окрестностей Газы”.
“И мы до них доберемся, вы знаете ВВС и Армию обороны Израиля”, – добавляет Бар.
״יש לנו רשימה של כל מי שהשתתף בפשעים הנתעבים. ואתם מכירים את חיל האוויר, אנחנו נגיע לכולם״.— Israeli Air Force (@IAFsite) October 12, 2023
מפקד חיל-האוויר, האלוף תומר בר. pic.twitter.com/KxYIXmhgbL