



Командующий ВВС пообещал найти каждого, кто причастен к убийствам израильтян

Командующий ВВС Израиля клянется, что найдет каждого, участвовавшего в субботнем нападении на юг Израиля.



“Нам предстоит много работы, пока ХАМАС не исчезнет”, – говорит глава ВВС генерал-майор Томер Бар в видео, опубликованном военными. “У нас есть список всех, кто участвовал в этих преступлениях против жителей окрестностей Газы”.



“И мы до них доберемся, вы знаете ВВС и Армию обороны Израиля”, – добавляет Бар.