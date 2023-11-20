



Глава ВОЗ "шокирован" из-за удара по индонезийской больнице в Газе

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус прокомментировал атаку на индонезийскую больницу в Газе, которую ХАМАС приписывает Израилю.



"Шокирован нападением на индонезийскую больницу в Газе, в ходе которого погибли 12 человек, включая пациентов", - сказал он.



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По словам главы ВОЗ, медперсонал и гражданские лица не должны подвергаться такому "ужасу, особенно когда они находятся в больнице".