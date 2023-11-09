



Глава UNRWA: жители Газы живут в "унизительных условиях"

С начала войны в Газе погибли 99 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.



Об этом сообщил глава UNRWA Филип Лазарини, выступая на конференции по гуманитарной ситуации в Газе в Париже.



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Он призвал к немедленному прекращению огня и увеличению гуманитарной помощи, заявив, что сотни тысяч жителей Газы сейчас живут в "унизительных условиях".



"Наши приюты переполнены, мало еды, воды. Дети учились и смеялись, а сегодня они просят кусок хлеба и глоток воды. А ужасающие санитарные условия представляют собой надвигающуюся угрозу здоровью населения", - добавил он.

