



Глава Совета поселений: террористы подняли голову и бесчинствуют

Глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион, Шломо Нееман прокомментировал кровавый теракт в Ариэле.

"Сегодняшнее утро - очень тяжелое для всего народа Израиля. В этот трудный час мы сжимаем в объятиях семьи погибших. Мы находимся в эпицентре жестокой волны террора, и нынешняя политика в сфере безопасности ставит наши жизни под угрозу", - сказал он.

По словам Неемана, террористические организации подняли голову и бесчинствуют.

"Мы требуем от будущего нового правительства в первую очередь позаботиться о восстановлении порядка и спокойствия в регионе. Мы молимся об исцелении раненых и благодарим силы безопасности и граждан, нейтрализовавших террористов и предотвративших еще большую трагедию", - добавил он.