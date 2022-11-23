



Глава Совета поселений: "Продолжается война за Эрец-Исраэль"

Совет поселений Иудеи и Самарии отреагировал на кровавый двойной теракт в Иерусалиме.



Глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион, Шломо Нееман заявил: "И сегодня утром продолжается война за Эрец-Исраэль, и сегодня утром в этой войне есть убитый и раненые. Я выражаю соболезнования семье погибшего и полного выздоровления пострадавшим. С врагом надо вести себя как с врагом - железной рукой и решительно. Мы ожидаем, что новое правительство ускорит темпы строительства в Иудее и Самарии - они порождают разрушения и убийства, мы порождаем жизнь".



Пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии