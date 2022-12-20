



Глава Совета поселений: борьба с захватом территорий - главная задача

Глава Совета поселений Иудеи и Самарии и регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман отреагировал на публикацию секретного документа Европейского Союза на 13-ом канале.

Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.

"Захват арабами Зоны C является самой большой стратегической угрозой региона. Их цель - изменить границы страны. Каждую неделю государство Израиль теряет большие территории, каждый день строятся десятки домов, асфальтируются дороги в жизненно важных точках в рамках организованного стратегического плана", - сказал он.

По его словам, публикация отчета доказывает то, что Европейский Союз злонамеренно работает вместе с Палестинской автономии против Государства Израиль.

"Это абсурд – союзники Израиля, европейские правительства, активно трудятся над изменением границ нашей страны. В прошлом такие действия было поводом для войн. Мы обращаемся к правительству - борьба с незаконным захватом территорий должна быть первостепенной задачей. Оставьте все остальное и займитесь защитой национальных земель, потому что нет ничего важнее этого", - добавил он.

Нееман считает передачу земли врагам неимоверным ущербом национальным ценностям и крахом сионистской идеи.