



Глава совета Гуш-Эцион об обстреле автобуса: "Чудом обошлось без жертв"

Глава Регионального совета Гуш-Эцион и председатель Совета Иудеи и Самарии Шломо Нееман прокомментировал попытку обстрела автобуса, произошедшую на дороге Гуш-Эцион-Хеврон.



"Сегодня днем ​​произошла стрельба, которая чудесным образом закончилась без жертв - террористы обстреляли гражданский автобус между Кирьят-Арба и Кармей-Цур. Терроризм необходимо искоренить путем усиления еврейского поселения и присутствия по всей Иудее и Самарии. Мы поддерживаем солдат ЦАХАЛа и новое правительство в их войне за безопасность поселений и безопасность всего Государства Израиль", - заявил Нееман.