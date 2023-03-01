



Глава штаба ЦАХАЛа: акты мести отвлекают от борьбы с террором



Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви осудил акты мести в отношении палестинцев.



Такое заявление он сделал, выступая перед выпускниками ВМС в Хайфе, комментируя погромы в Хавара.



"Дикое беззаконие и насилие в отношении солдат и причинение вреда палестинцам и их имуществу в качестве актов мести — это пункты, которые мы должны осудить. Эти явления отвлекают силы ЦАХАЛа от борьбы с террором", - предупредил он.



По словам Халеви, такие действия чуть не привели к огромному количеству раненых в результате насильственных нападений в отношении солдат.



Он пообещал, что военные продолжат решительно действовать, чтобы привлечь всех террористов к ответственности.



"Мы должны сохранить себя как единую нацию перед лицом многочисленных вызовов", - добавил он.

